Al termine del primo tempo del match tra Sanremese e Ligorna al “Comunale”, i matuziani sono in vantaggio per 2-0 grazie ad una doppietta di Scalzi che ha gonfiato la rete al 10′ ed al 20′. Al momento la Sanremese è seconda in classifica con 19 punti a 2 lunghezze di distanza dalla capolista Caronnese.

