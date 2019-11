La Polizia ha arrestato un 42enne accusato di avere perseguitato e ferito la moglie di 29 anni. La vittima ha raccontato che da quando è iniziato il matrimonio, 6 mesi fa, il marito ha iniziato a picchiarla regolarmente senza alcun motivo anche davanti al figlio e di non avere mai denunciato per paura.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta