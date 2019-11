Nina Dobler Menegatto, 41 anni, amministratrice di una società edile, è la neo Principessa di Seborga, centro dell’entroterra che rivendica l’indipendenza dall’Italia, sulla base di documenti storici. Nina ha ottenuto 122 voti contro i 69 di Laura Di Bisceglie. Alle votazioni ha partecipato il 79% degli aventi diritto (195 su 247). Tre le schede nulle, una bianca. Con Nina Menegatto, che rimarrà in carica per 7 anni, sono stati eletti anche i quattro Consiglieri della Corona: Mauro Carassale, Sabina Tomassoni, Giovanni Fiore e Luca Pagani.

