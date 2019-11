Un ragazzo di 14 anni ieri pomeriggio è rimasto ferito in modo grave mentre praticava parkour sul tetto della piscina Cascione a Imperia. Il giovane è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Bianca di Imperia che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Imperia.

