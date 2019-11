Una giovane ragazza di 17 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto questa notte a Bordighera in località Arziglia. La dinamica dell’incidente ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri sembrerebbe far pensare ad un colpo di sonno del conducente dell’auto , un ragazzo di 19 anni che stava guidando verso Ventimiglia trasportando oltre la ferita anche altri passeggeri che hanno subito estratto la sfortunata compagna di viaggio incosciente dopo aver urtato nell’impatto il sedile anteriore del mezzo, lei era seduta dietro, soccorsa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Sanremo.

