Al Teatro del Casinò, Area Sanremo 2019 ha designato gli otto vincitori. Dopo una giornata di audizioni in cui i 63 finalisti sono stati ascoltati dal vivo, la commissione, sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, ha scelto Jaqueline Branciforte (Acate, Ragusa) con Game over, Matteo Faustini (Brescia) con Nel bene e nel male, Gabriella Martinelli e Lula (Montenesola, Taranto; Roma) con Il gigante d’acciaio, Alessia Gerardi (Lallio, Bergamo) con Atipica, Alex Leo (Valsamoggia, Bologna) con A cuore fermo, Camilla Magli (Carovigno, Brindisi) con Eterno rosso, Arianna Manca (Quiliano, Savona) con Andarsi bene e Andrea Riso ‘Messya’ (Reggio Calabria) con T.s.o.

