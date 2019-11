Sabato 9 e domenica 10 novembre i volontari dell’associazione “Angeli di Pace” saranno a Coldirodi per distribuire i calendari 2020. Oggi, sabato 9, saranno davanti alla chiesa di San Sebastiano alle 18 e domenica 10 alle 8.30 davanti alla chiesa di Sant’Anna e alle 10.30 di nuovo davanti alla chiesa di San Sebastiano. Nel pomeriggio di domenica, alle 16 saranno nel porticato del Santuario della Madonna Pellegrina.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta