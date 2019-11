Giancarlo Benza, ex primario di Cardiologia a Sanremo ed ex presidente dello Yacht Club Sanremo e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, è mancato all’età di 71 anni. I funerali di Benza, che durante l’amministrazione Borea era stato consigliere comunale e che nel 2012 era stato premiato come Console del mare, saranno celebrati lunedì 11 alle 15.30 nella Chiesa degli Angeli a Sanremo. Giancarlo lascia la moglie Giovanna Morra, i figli Francesca e Luca ed i nipoti, come ricorda Giulio Gavino su “La Stampa”.

