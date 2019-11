Ieri al Pala Biancheri. si è svolta la manifestazione per la consegna delle borracce in alluminio, organizzata dalla Pallamano Ventimiglia, con la graditissima presenza dei consiglieri Eleonora Palmero e Francesco Mauro e dei gestori della Stazione di servizio Esso. Antonello Perrino e Gianluca Vignali, sponsor di questa iniziativa. “Sono state distribuite una ottantina di borracce ai nostri ragazzi, in un Pala Biancheri gremito di genitori” ha dichiarato la Presidente Paola Nanni “Per noi un gesto importante, un piccolo passo dei nostri LEONI verso un mondo più pulito e libero dalla plastica. La Pallamano Ventimiglia non è solo sport e successi, cerchiamo di regalare ai nostri ragazzi valori e insegnamenti che vadano oltre un campo di gioco. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti dai Consiglieri, ai genitori, agli sponsor, e do appuntamento a tutti alla nostra prossima iniziativa”

