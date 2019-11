Sarà un week-end impegnativo quello di sabato 9 e domenica 10 novembre quando le giovani leve dell’Imperia Calcio scenderanno nei rispettivi campi per affrontare gli avversari. La Juniores Eccellenza, gli Esordienti 2008 e gli Allievi under 16 disputeranno il match tra le mura amiche con Vallescrivia, Atletico Argentina e Finale mentre tutte le altre categorie saranno ospiti.

