A Imperia nel 2011 Onorina Cingolani Arquà cadde dalle scale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio dopo un concerto del coro Mongioje e si ruppe un malleolo. In Appello la parrocchia è stata condannata a pagare 110 mila euro, entro sei mesi, per indennizzare la vittima. Il parroco di origine indiana, don Joseph, ha chiesto aiuto al vescovo Guglielmo Borghetti, che ha promesso il suo appoggio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati