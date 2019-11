A Bordighera al posto dello storico stabilimento del Giunchetto sorgerà una villa da sogno fronte mare, con piscina privata ed elisuperficie. I titolari dello stabilimento continueranno l’attività sino al 9 dicembre. A meno di un anno dal lancio dell’operazione immobiliare la super villa è stata venduta, pare, ad imprenditori svizzeri ad un prezzo superiore ai 10 milioni di euro. Il Comune incasserà 120 mila euro di oneri di urbanizzazione, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

