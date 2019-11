In provincia di Imperia i seggiolini auto con dispositivi anti abbandono (per bimbi fino a 4 anni) sono andati esauriti in una sola giornata alla luce dell’entrata in vigore, da ieri, delle multe a chi non si adegua alla nuova normativa. I negozi di Ventimiglia. Sanremo ed Arma di Taggia confermano l’accaparramento nelle ultime ore. Alcuni prodotti hanno subito un aumento repentino del prezzo (da 39 a 54 euro), come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

