La dottoressa Katya Iannucci (nella foto sotto) è iscritta all’ordine Psicologi della Liguria n.1967 ed è psicologa presso il Centro Federale Territoriale FIGC di Alassio, nonché collaboratrice del CONI e docente per FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Contemporaneamente allo sviluppo del progetto “We Play! Giochiamo Positivo”, la dottoressa Iannucci sarà parte integrante della Sanremese per tutta la stagione sportiva, attivando uno “ Spazio Genitori ” ed uno “ Spazio Allenatori ”, dove ci si potrà confrontare per affrontare e superare eventuali criticità.

L’attività del settore giovanile della Sanremese Calcio continua anche al di fuori dei campi da calcio. La società biancazzurra sta concludendo l’iter per il riconoscimento di Scuola Calcio Elite e, a breve, lancerà con la dottoressa Katya Iannucci un progetto psicologico denominato “ We Play! Giochiamo Positivo ”, volto a promuovere la cultura sportiva.