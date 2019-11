Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. Sanremese- Ligorna, in programma domenica 10 novembre al Comunale di Sanremo alle ore 15, sarà diretta dal signor Ermal Bullari della sezione di Brescia. I collaboratori di linea saranno Matteo Pinna di Pinerolo e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta