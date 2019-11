La Direzione della ASL1 comunica che oggi alle 17.00 sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria legati alle infiltrazioni di acqua nel blocco operatorio, che hanno comportato tempi più lunghi del previsto a causa di un inconveniente derivante dal precedente danno e rilevato nella serata di ieri, che ha causato una ulteriore infiltrazione in una sala, non incidendo comunque su alcuna attività.

