Jovanotti sarà presente al Festival di Sanremo 2020, chiamato da Amadeus, così come sarà presente Fiorello. Ma se quest’ultimo dovrebbe rimanere “confinato” all’Ariston, Jovanotti, come fece Laura Pausini, potrebbe uscirne per raggiungere piazza Colombo e cantare alcuni brani. Non un concerto vero e proprio, con un tuffo tra la gente, dove peraltro il cantante sembra trovarsi più a suo agio che in un teatro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

