A Imperia, nel parcheggio di via Parini, una mamma ha chiuso la portiera dell’auto lasciando, inavvertitamente, le chiavi nel quadro e non è più riuscita ad aprire la serratura. Nell’auto c’era sua figlia neonata di un solo mese. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, aprendo la vettura e consentendo alla mamma di riabbracciare la piccola.

Una mamma ha chiuso la portiera dell’auto lasciando, inavvertitamente, le chiavi nel quadro e non è più riuscita ad aprire la serratura