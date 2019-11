È iniziata questa sera la stagione teatrale di Ventimiglia. Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Simone Bertolucci e del Sindaco Gaetano Scullino, che hanno ringraziato il numeroso pubblico, dichiarando la loro soddisfazione per eseere riusciti a realizzare un calendario di altissima qualità che rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello delle manifestazioni e degli eventi annuali, in un teatro pieno, con quasi 300 abbonamenti venduti, sale sul palco LAURA MORANTE , con lo spettacolo ” I brividi immorali”.

I prossimi appuntamenti saranno:

ENRICO LO VERSO – “uno, nessuno e centomila”

ROCCO PAPALEO – “Coast to Coast”

Concerto de “I MUSICI DI GUCCINI”

FABIO TROIANO – “La camera azzurra”

ELIO – “il Grigio” di Giorgio Gaber

VITTORIO SGARBI – “Raffaello”

MARCO PAOLINI – “Filo filo’.”

GIACOMO PORETTI – “Chiedimi se sono di turno”

Fuori abbonamento ma comunque nel calendario

-uno spettacolo per la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne

-uno spettacolo in occasione della Giornata della Memoria

-uno spettacolo in occasione della Giornata Internazionale dell’handicap

-uno spettacolo di fiabe per grandi e piccoli nel periodo natalizio

-uno spettacolo in occasione della giornata del ricordo delle Foibe

-il Teatro dell’Albero in “Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri.

