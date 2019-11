Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, martedì sera hanno pareggiato la partita contro il Priamar al campo Zaccari a Camporosso. E’ finito 6-6 l’incontro valido per la Supercoppa calcio a 5 femminile Principato di Seborga. Le biancorosse hanno tenuto testa alle avversarie grazie ai tre gol di Elisa Cerato, alle due reti di Gaia Lercari e al gol di Francesca Khelif. «E’ stata una bella partita – commenta la società biancorossa – ben giocata da ambedue le squadre».

