Gli incontri proseguiranno, sempre al giovedì dalle 16 alle 18, con i seguenti appuntamenti: il 21 novembre, il 5 ed il 12 dicembre, per riprendere poi dal 9 gennaio 2020 con cadenza quindicinale.

Sono previste relazioni di archeologi, architetti, storici dell’arte, psicoterapeuti, registi; l’obiettivo è infatti quello di costruire un momento formativo che affronti la tematica del confine a 360 gradi, offrendo ai docenti in particolare, ma non solo, spunti di riflessione e approfondimento di tematiche oggetto dei programmi didattici.

Anche quest’anno il Polo Museale della Liguria propone, presso l’ Antiquarium dell’ Area Archeologica di Nervia – città romana di Albintimilium ,Ventimiglia (Corso Genova 134), un ciclo di incontri sotto forma di conferenze, aperti a tutti ma particolarmente dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado, dedicato al tema, quanto mai attuale, del confine, declinato sotto varie forme ed in svariate discipline, senza limitarsi a quelle storico-archeologiche.