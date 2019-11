“Il fatto non costituisce reato”: è questa la formula con il quale il giudice del Tribunale di Imperia Sonia Anerdi ha assolto dall’accusa di apologia del fascismo l’ex assessore del Comune di Diano Castello ed esponente di Forza Nuova Manuela Leotta e il sanremese Eugenio Ortiz. I due il 26 aprile del 2015 avevano fatto il saluto romano e gridato “presente” durante una celebrazione nel cimitero di Sanremo in memoria dei caduti della Repubblica sociale. Il pm aveva chiesto una condanna a 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa.

