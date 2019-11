Sulla scia della scelta della amministrazione della città di Ventimiglia, la Pallamano Ventimiglia è la prima associazione sportiva ad abbandonare le tradizionali bottigliette di plastica e offrire ai propri atleti le borracce in alluminio. “Lo sport deve rappresentare anche uno stile di vita per migliorare il futuro dei nostri ragazzi”, sostiene la Presidente Paola Nanni;”In questa battaglia ci ha affiancati il nostro sponsor la stazione di servizio Esso e colgo l’occasione per ringraziare i due soci Sig. Perrino e Vignali che hanno offerto le borracce. La consegna avverrà venerdì 8 novembre, dalle ore 19.15 al Pala Biancheri alla presenza del Vice Sindaco Simone Bertolucci, che ringrazio per essere sempre attento alle nostre iniziative e alle problematiche giovanili”.

