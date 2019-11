Martedì 12 novembre la città di Sanremo ricorda i Caduti di Nassiriya nel 16esimo anniversario. Alle 17, al Monumento ai Caduti di Nassiriya, sono previste la cerimonia in onore dei Caduti e la deposizione di una corona di alloro (sarà offerta dal Lions Club Sanremo Host)

