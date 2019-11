Enrico “Cichina” Piana. celebre nel mondo della pallapugno come terzino del campione imperiese Franco Balestra, è mancato all’età di 89 anni. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nel Duomo di Porto Maurizio. Stella di bronzo del Coni per meriti sportivi, vinse nel 1952 lo scudetto di pallapugno con Balestra e una volta terminata la carriera divenne un tecnico di valore, scoprendo anche un talento come Alberto Sciorella che con Piana in panchina vinse il primo scudetto nel 1995, come scrive “La Stampa”.

Correlati