Due uomini residenti ad Arma di Taggia ed uno a Castellaro, accusati di alcuni furti su auto, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri ad Albenga. L’altra notte a Garlenda i militari li hanno intercettati e bloccati su una Fiat Panda, trovandoli in possesso di arnesi da scasso e moltissima refurtiva, provento di molte spaccate avvenute in Riviera, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

