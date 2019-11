Come consuetudine, al Centro Anziani di Arma di Taggia sono iniziati i corsi di ginnastica dolce rivolti ai cittadini dai 60 anni in su. Al momento gli iscritti sono 62 suddivisi su due turni cosi articolati: martedì e venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 16. Per chi fosse interessato le iscrizioni sono ancora aperte. Per aderire all’iniziativa è sufficiente recarsi presso il centro anziani durante l’orario del corso di ginnastica e lasciare i propri dati.

A seguire gli iscritti durante l’ora di attività è l’insegnante Loredana Bracco. La ginnastica dolce prevede varie attività e la finalità principale dell’iniziativa è quella di contrastare la sedentarietà, importante fattore di rischio di numerose malattie croniche, causa di cadute nei soggetti anziani, in quanto conduce ad un indebolimento dell’apparato muscolo – scheletrico.

La partecipazione ai gruppi di ginnastica dolce, vuole essere anche una utile occasione per sviluppare relazioni interpersonali e contribuire a ridurre il rischio di isolamento sociale nell’anziano.

“Stiamo lavorando – precisa l’Assessore ai Sevizi Sociali Maurizio Negroni – per organizzare la stessa iniziativa anche al Centro anziani di Taggia. Con l’occasione

ricordiamo a tutti gli anziani che ancora non sono iscritti che i centri sono aperti tutti

i pomeriggi, ad eccezione di quello di Taggia che resta chiuso la domenica. Presso le due sedi proseguono infatti le tante attività collettive, ricreative e di socializzazione”.

