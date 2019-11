Sulla base dei dati dell’Arpal quest’anno per quanto riguarda le precipitazioni più intense, il record si è registrato il 19 ottobre a Rocchetta Nervina (187.4 millimetri). Per Sanremo e Imperia il giorno è più piovoso è stato il 3 novembre (104.4 e 97.2 millimetri). Nel 2018 il massimo era stato raggiunto a Ranzo l’11 ottore (213.6 millimetri). La temperatura più elevata si è registrata il 28 giugno a Rocchetta Nervina e Colla Rossa con 38.8 gradi, quella più bassa il 23 gennaio a Poggio Fearza, in Valle Arroscia, con 9.4 gradi sotto zero, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

