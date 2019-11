Tre show per il pubblico. E promozione Social per gli associati. Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine DOP Riviera Ligure si presenta da protagonista all’edizione di Olioliva a Imperia.

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre ogni giorno alle ore 18 si terrà infatti “ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW ” : Olio DOP Riviera Ligure, Basilico Genovese DOP e vini liguri DOP andranno in scena partendo dal mito della preparazione del pesto al mortaio, passando per i segreti delle eccellenze gastronomiche liguri, dando consigli su scelte, utilizzi in cucina dellolio, abbinamenti con i piatti tipici.

Nello spazio espositivo della Regione Liguria #lamialiguria in Calata G.B. Cuneo ci sarà un’area didattica e di animazione. E un corner a disposizione dei consorziati per interviste che saranno promosse sui canali Social del Consorzio.

” I consumatori hanno sempre più voglia di conoscere le aziende e gli imprenditori da vicino, visitando direttamente gli gli uliveti – spiega Carlo Siffredi – presidente del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure -. Per questo abbiamo avviato da tempo questa promozione sul web delle imprese dando la possibilità a tutti i consorziati di far conoscere ad un pubblico più vasto le peculiarità del prodotto e le caratteristiche del territorio che rappresenta un punto di forza per tutta la Liguria. Stiamo già lavorando per la nuova edizione di Uliveti Aperti nella prossima estate: questi tre show e la promozione delle imprese sul web rappresentano una tappa fondamentale di un percorso di valorizzazione che sviluppiamo in ogni periodo dell’anno”.

