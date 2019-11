La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta sul crollo della copertura provvisoria del tetto del Teatro Cavour, precipitata lunedì pomeriggio in via Cascione. Una tragedia è stata evitata per caso dato che nella via oltre ai pedoni, in questo periodo transitano anche auto e moto. L’inchiesta della Procura, nel caso in cui dovessero emergere responsabilità, potrebbe avere contraccolpi negativi sulla prosecuzione del cantiere, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

