Dopo il successo dello scorso anno, il Centro Culturale e Ricreativo con la collaborazione del Comune torna ad organizzare “Presepiando Festival 2019″, itinerario tra presepi in concorso rivolto a tutte le attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua.

Sarà possibile realizzare un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività Natalizie; è un invito alla visita di residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico.

Come l’anno scorso i presepi verranno numerati e indicati con un percorso dedicato.

Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per esaltare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del presepe. Partecipare al concorso è facoltativo.

I presepi in concorso dovranno essere realizzati ed esposti entro domenica 8 dicembre. Nei giorni successivi passerà la giuria, inoltre si sta valutando la possibilità di attivare un sondaggio online.

La premiazione del concorso avrà luogo il giorno 5 gennaio alle h.18:00 presso la sala Polivalente del Comune di Dolceacqua (ingresso da Piazzale San Filippo) al termine del consueto spettacolo per i bambini organizzato in occasione dell’Epifania.

Regolamento:

1 – il concorso non prevede quota di iscrizione.

2 – il concorso è aperto a tutte le attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua

3 – le opere dovranno avere per tema “il presepe” e potranno essere realizzate in qualsiasi materiale.

4 – non si richiedono misure particolari da rispettare.

5 – l’adesione al concorso dovrà avvenire entro il giorno 1 dicembre; per partecipare necessita la compilazione della scheda di adesione allegata da inviare anche via mail a info@culturadolceacqua.it

6 – Si prega di contattare telefonicamente gli organizzatori al momento dell’adesione: + 39 3485802630

7 – I concorrenti si impegnano a lasciare esposti i presepi per la durata delle Festività Natalizie (08/12/2019-06/01/2019).

8 – I presepi partecipanti al concorso saranno valutati da una giuria il cui giudizio è insindacabile.

9 – Verranno premiate le prime tre opere qualificate (riguardo le scuole verrà premiata la classe o il gruppo di allievi che avrà realizzato il presepe più bello).

10 – Altri premi speciali potranno essere eventualmente assegnati dalla giuria o dagli organizzatori.

11 – Gli organizzatori si riservano il diritto di riprodurre fotograficamente o in video le opere esposte e di usare i

filmati e le stampe per pubblicazioni, articoli e materiale video.

12 – Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità in caso di furti o danni subiti riguardo il materiale

esposto al di fuori dell’attività commerciale di riferimento.

14 – Gli organizzatori si riservano il diritto di variare per esigenze contingenti il presente regolamento.

15 – Il concorrente si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento comunicando all’atto

dell’iscrizione al concorso i propri dati ( nome e cognome ) con un recapito telefonico e di posta elettronica. I dati comunicati verranno trattati secondo la normativa sulla privacy.

16 – La premiazione avverrà il 5 gennaio presso la Sala Polivalente (ingresso da Piazzale San Filippo) alle ore 18:00.

Per informazioni telefonare al numero 3485802630

In riferimento al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della privacy, i dati forniti verranno esclusivamente utilizzati al fine di registrare la partecipazione al concorso e non verranno comunicati a soggetti terzi. Per i diritti riservati ai partecipanti dal decreto n. 196/2003 si rimanda all’articolo 7* del predetto decreto. Titolare del trattamento è il Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua.