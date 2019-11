Brutta giornata per la prima squadra maschile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia che ieri pomeriggio ha perso 0-1 in casa contro l’Aurora Calcio.

Alcuni errori e il vento contro hanno ostacolato i biancorossi che per un punto sono stati superati dagli avversari durante la quarta giornata del girone A di Prima Categoria.

Dopo due pareggi e due sconfitte la squadra di Manuele Fiore, che al momento ha due punti, arretra così verso il fondo della classifica.