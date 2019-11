Giovedì 7 novembre alle 21 nella sala riunioni della C.R.I. di Bordighera, nuovo incontro con lo sportello d’ascolto “Noi4You” sul tema della famiglia e dei rapporti tra fratelli e sorelle. Odio o Amore?

“Con questo tema, estremamente interessante”, come spiega la Dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta del gruppo: “Affronterò proprio le dinamiche che si creano all’interno della famiglia rispetto all’ordine in cui nasciamo e andremo a vedere quanto questo ordine e di conseguenza la diversa attenzione, le differenti cure, i meccanismi della coppia genitoriale, crei poi dei figli così diversi.

Faremo tutte le possibilità senza trascurare figli unici e gemelli. Conoscere questi importanti meccanismi può aiutare a migliorare il rapporto con noi stessi e con gli altri”.

Spiega ancora la dottoressa Sciolla “L’influenza predominante nello sviluppo di un individuo è la personalità della famiglia. I bambini sviluppano il loro comportamento sociale in relazione ai genitori e ai fratelli. L’ordine di nascita non determina i valori fondamentali di una persona o il suo valore nella società, esso influisce sulle interazioni sociali più che sul comportamento e sulle posizioni etiche. Ciascuno di noi ha bisogno di sviluppare un’identità distintiva o un proprio senso del sé. Questo bisogno nasce dal desiderio di essere accettati, di ricevere appoggio e di sentirsi realizzati ed è uno dei fattori principali nella creazione delle differenze tra fratelli”.

