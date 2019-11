L’Amministrazione di Bordighera ha già pianificato gli interventi necessari per sanare l’area nei pressi della galleria in zona portuale.

In particolare, entro la fine della settimana saranno rimosse le sedie e i materiali dismessi posti all’ingresso del tunnel lato Ventimiglia; entro fine mese saranno spostate dal lato Sanremo le barre di acciaio dei portili, ivi abbandonate da anni.

Tali azioni rientrano in un piano di riqualificazione che comprende tutto il territorio comunale e che, a breve, si concretizzerà anche nella bonifica della zona di Montenero: saranno smantellate le discariche abusive ad oggi presenti e sarà rimosso il camper divenuto ricettacolo di inerti e rifiuti.

“Ci siamo impegnati, già in campagna elettorale, a programmare ed eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il decoro urbano di Bordighera; molto abbiamo già fatto e intendiamo proseguire su questa strada anche per le problematiche presenti in aree private.” conclude il Sindaco Vittorio Ingenito.​