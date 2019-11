La costruzione del biodigestore e separatore iprovinciale dei rifiuti in località Colli a Taggia porrà fine all’epoca delle discariche in provincia di Imperia. L’impianto non potrà essere pronto prima dell’inizio del 2023. Il lotto 6 della discarica di Collette Ozotto in Valle Armea andrà in esaurimento nel 2020, per almeno due anni si dovrà tornare a smaltire la spazzatura fuori provincia, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati