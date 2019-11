Sono stati inaugurati a Sanremo, presso lo Spazio Anspi di via San Rocco, i corsi di teatro per bambini ed adulti. Le lezioni sono tenute dalla regista e attrice teatrale Luna Manca e sono divise per fasce di età: bambini dai 5 ai 10 anni, ragazzi tra gli 11 ed i 18 e adulti.

Luna Manca ha alle spalle una notevole esperienza maturata nei più prestigiosi teatri italiani. Dopo il diploma in recitazione presso la scuola di Kuniaki Ida di Milano e la partecipazione ai Masterclass tenuti al Piccolo Teatro di Milano, ha frequentato il corso di laurea in Regia Cinematografia presso il Dams di Torino.Trasferitasi a Roma è stata a lungo aiuto regista di Emanuela Giordano partecipando a numerose produzioni e dirigendo, tra gli altri, attori del calibro di Lina Sastri, Paolo Calabresi, Maddalena Crippa, Isa Barzizza e Pietro Sermonti. Sempre con Giordano ha collaborato ad alcune produzioni televisive e cinematografiche prodotte da Rai Cinema.

Come autrice ha debuttato nel 2011 con lo spettacolo “Maternitudine” da lei diretto e negli ultimi anni ha maturato una lunga esperienza a fianco dei bambini.

Durante le lezioni sarà esplorato il ruolo dell’attore anche attraverso esercizi specifici di respirazione e dizione al fine di sviluppare le potenzialità espressive e creative presenti in ognuno di noi.

Lo Spazio Anspi ospita anche numerose altre attività come:

corsi di danza per bambini, danza amatoriale per adulti, salsa e bachata, macumba, ginnastica dolce, laboratori di canto corale, corsi di chitarra

Alla fine del percorso sarà organizzato uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per informazioni rivolgersi a: Ilenia Bongiovanni 3406120352

E ricordate come diceva Federico Garcia Lorca.

“Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana”