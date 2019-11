“Malanni di stagione: parliamone con il medico”. Come prevenire e curare malattie da raffreddamento ed epidemie influenzali. E’ il tema dell’incontro pubblico organizzato dalla Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia per il prossimo mercoledì 6 novembre alle ore 16 nella sala del locale dopolavoro ferroviario, 1° piano, di piazza della Stazione. La conferenza sarà tenuta dal Dottor Giuseppe Di Diadoro, Medico dell’Asl1 Imperiese, il quale risponderà anche a tutti i quesiti che saranno posti dai partecipanti. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti. Al termine sarà allestito un rinfresco.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta