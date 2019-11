Il Bosco delle Navette è magico sempre, ma in autunno ancora di più; lo spettacolo del foliage è incantevole, da film…

Domenica 10 novembre si potrà vivere l’Autunno in Malga con il CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì.

Quasi 3000 ettari di bosco, un tempo fonte di legnami pregiati trasportati alla costa per la costruzione delle navi; oggi resta dimora di specie di fauna locali come il camoscio, il gallo forcello e il lupo.

DETTAGLI:

Ritrovo: 09:00 a Upega

Durata:giornata intera

Rientro: ore 16:00 circa





I consigli della guida: abbigliamento caldo a strati ed impermeabile, scarponcini da montagna impermeabili data l’abbondanza delle ultime piogge. Si consiglia di portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico durante il cammino.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2019) BERCOLLA DU PASTU’ – sacchetto pic nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0 (facoltativo, prenotazione obbligatoria) 8€.