Ieri a Sanremo si è rotto un tubo dell’acquedotto in piazza Cesare Battisti davanti all’ex stazione ferroviaria, aprendo una voragine nell’asfalto e provocando disagi alla viabilità. La conduttura in acciaio dopo la rottura ha rovesciato per strada centinaia di litri d’acqua al minuto. Gli addetti dell’Amaie hanno lavorato a lungo per evitare disagi ai sanremesi e far tornare la situazione alla normalità, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

