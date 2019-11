A Sanremo una frana in strada Valloni da domenica ha isolato 40 famiglie che vivono nella zona. Sarà creata una pista d’emergenza per creare una viabilità alternativa, collegandosi a strada San Giovanni-Picchetta, in modo da aggirare il tratto franato e togliere le famiglie dall’isolamento. Il maneggio “Ranch Eucalyptus”, a qualche centinaia di metri dalla frana, ha dato l’assenso per mettere a disposizione la striscia di terreno necessaria per il percorso di emergenza, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

