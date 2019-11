Si terrà giovedì 7 novembre, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro per gli impiantisti elettrici sul tema “Protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni, scelta e applicazione degli SPD. Nuove norme Cei En 62305 (Cei 81-10)”. L’appuntamento, che avrà inizio alle 18:00 per concludersi alle 19:30, è stato organizzato da Confartigianato e DEHN, con la collaborazione di Demo spa. Durante la serata, che sarà gratuita ed aperta a tutti, si parlerà anche di componenti per impianti di protezione dai fulmini ed impianti di terra, di protezione da sovratensioni per impianti in B.T., M.T. e A.T, e di attrezzature antinfortunistiche per la messa a terra ed in corto circuito. Il relatore della serata sarà Fabrizio Borlo.

Il fulmine, prima forma di energia elettrica presente nell’universo, è un fenomeno ancora oggi misterioso, difficile da studiare e da controllare. I suoi effetti sono talvolta letali per le persone e per gli edifici e molto più spesso dannosi per le apparecchia-ture elettriche ed elettroniche oggi così diffuse anche nel settore civile. La protezione contro i fulmini e le sovratensioni si realizza con impianti di protezione esterna ed interna (LPS in-terno ed esterno) seguendo le norme del Comitato Tecnico CEI CT 81, le cui interpretazioni risultano però difficili e complesse. È quindi importante che le problematiche connesse alle sovratensioni dovute a fenomeni naturali (fulminazione) ed artificiali (commutazione) ed alla loro limitazione siano esaminate approfonditamente, poiché un impiego non conforme di misure di protezione può a volte aumentare i danni anziché evitarli.

La DEHN, azienda leader nel settore dei componenti per la protezione contro le scariche atmosferiche e le apparecchiature contro le sovratensioni (SPD), organizza insieme alla Confartigianato questo incontro formativo con lo scopo di aggiornare tutti i tecnici del settore sulle problematiche connesse ai fenomeni dalla fulminazione diretta ed indiretta e sulle relative misure di protezione, con riferimento al quadro normativo vigente (norme CEI del Comitato Tecnico CEI CT 81).

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco a base di prodotti tipici locali. Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail a: uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.