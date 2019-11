La squadra di pallavolo del Grafiche Amedeo, nonostante una bella partenza ed un bel gioco nel primo set, in casa è stato sconfitto dal Normac Genova per 3 set a 1 (25-23, 22-25, 18-25, 13-25),

“Possiamo dire una falsa partenza la nostra in questo campionato di serie C – commentano i dirigenti del Grafiche Amedeo – Infatti, cancellata la prima gara per allerta meteo abbiamo dovuto subito scontrarci con 2 squadre pretendenti al titolo regionale per il cambio di categoria. Di sicuro sara un campionato difficile con partite e squadre molto equilibrate”.

Per ora il Grafiche Amedeo Sanremo in classifica rimane a 0 punti con una gara in meno.