In attesa dell’inizio del campionato ufficiale (primo impegno sabato 16 novembre con la lunga trasferta a La Spezia ospiti del Basket Academy) la formazione under 14 di Blue Ponente Basket ha partecipato lo scorso fine settimana al 7° Trofeo della Lanterna organizzato dal Basket Pegli, classificandosi al terzo posto.

Un ottimo banco di prova per le giovani cestiste del sodalizio Blue Ponente, che riunisce sotto i propri colori le atlete di diverse società del ponente ligure (Golfo Dianese, Alassio, Albenga, Borghetto) che da tempo hanno deciso di collaborare per dare consistenza e continuità alla pallacanestro femminile del nostro territorio.

“Mi ritengo molto soddisfatta del risultato ottenuto nel torneo della lanterna di Pegli.” dice la coach Giulia Gasparotto. “Abbiamo affrontato ottime squadre (Basket Academy La Spezia e Basket Pegli) che ci hanno dato la possibilità di schierare la nuovissima formazione u14 targata Blue Ponente. Sicuramente c’è ancora tantissimo lavoro da fare, ma già da questi due giorni si è visto un ottimo atteggiamento da parte di tutte le ragazze che sono pronte a tornare in palestra per allenarsi e migliorare.” conclude la coach. Per chi volesse sostenere i colori della Blue Ponente il primo impegno casalingo di campionato sarà mercoledì 20 novembre alle 19:45 al PalaRavizza di Alassio dove ospiteremo gli amici della Ranabo Bordighera.