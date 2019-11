“E’ una vetrina di grande importanza per Sanremo – spiega l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – dove possiamo contattare direttamente i più influenti operatori mondiali. Una programmazione partita già l’anno scorso che ha permesso le partecipazioni a Mosca, Berlino, Roma, Milano, Parigi e che sta dando risultati molto soddisfacenti. Quest’anno, in collaborazione con gli albergatori, stiamo preparando un programma ancor più strutturato utilizzando i proventi dell’imposta di soggiorno”.

