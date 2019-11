A Hong Kong il canottiere sanremese Giuseppe Alberti assieme a Mathieu Monfort, con i colori della SN de Monaco, ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo al terzo posto nel doppio ai Campionati del Mondo di Coastal Rowing dietro all’Ukraina per 2″67. Per il sanremese “figlio d’arte”, laureato in Ingegneria e Architettura che lavora a Monaco da tre anni, ma cresciuto sportivamente nel vivaio della Canottieri Sanremo, è la quinta medaglia in sette edizioni del Mondiale, con un oro e due argenti in doppio ed un oro ed un bronzo in singolo.

