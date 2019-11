Caravati, fondatore e direttore per quattordici anni del coro “Filarmonico Musica Nova” di Sanremo, ha contribuito in maniera fondamentale alla crescita dello stesso facendogli raggiungere importanti traguardi.

In apertura un emozionante momento con la Direzione dell’Ave Verum di Mozart (per coro ed orchestra) da parte del Maestro Paolo Caravati, anche professore secondo corno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Una serata davvero magica per l’Orchestra Sinfonica con il “Requiem” di Mozart di sabato scorso, nella coinvolgente atmosfera della Chiesa di Terrasanta, a Bordighera.

Caravati, fondatore e direttore per quattordici anni del coro “Filarmonico Musica Nova” di Sanremo, ha contribuito in maniera fondamentale alla crescita dello stesso facendogli raggiungere importanti traguardi