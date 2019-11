A Bordighera nell’ex Seminario di via Aurelia 145 l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Ufficio Irc, il Servizio Pastorale Familiare ed il Servizio Pastorale Giovanile organizzano un nuovo appuntamento di “Chiedimi se sono Felice!”, corso pratico alla Felicità nella vita. Venerdì 22 novembre dalle 20 don Luigi Maria Epicoco, teologo, sarà il relatore dell’incontro “Felicità reale o virtuale?”.

