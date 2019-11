Questa notte tre ragazzi appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco hanno perso la vita nell’esplosione di un edificio in provincia di Alessandria.

Inizialmente descritta come una disgrazia dovuta ad una fuga di gas, con il passare dei minuti sono però arrivati aggiornamenti che mi lasciano molto addolorato, ma anche pieno di rabbia.

Faccio fatica a commentare una simile atrocità.

Non riesco a credere che esista una mente tanto crudelmente deviata da decidere di armare un detonatore per far esplodere una cascina con dentro altri esseri umani.

Sono addolorato, per chi ora deve fare i conti con questo assurda, incomprensibile morte.

Due ragazzi erano originari di Albenga.

Il mio territorio perde oggi due eroi.

Il mio più profondo cordoglio alle famiglie, il mio pensiero agli uomini rimasti feriti.

Il mio più sentito ringraziamento a tutti i ragazzi che rischiano sempre, ogni giorno, per noi.

Angelo Vaccarezza, consigliere regionale