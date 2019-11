I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ventimiglia, nella tarda serata di ieri hanno denunciato in stato di libertà l’uomo che da alcuni giorni si aggirava per gli esercizi commerciali della Città di confine con in mano un bastone. Si tratta di un 24enne nato e residente in Francia, incensurato in Italia, segnalato da diversi commercianti attraverso i gruppi locali presenti sui social network perché notato nel centro cittadino passeggiare tra i negozi presentandosi con un grosso bastone in bamboo. Nonostante l’assenza di denunce vere e proprie, i militari hanno notato la segnalazione online e si sono posti alle ricerche del giovane, rintracciato proprio ieri sera in Via Giovanni XXIII e riconosciuto dai Carabinieri. L’uomo è stato trovato in possesso del bastone, un ramo in bamboo della lunghezza di 130 cm, nonché di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 cm, e in ragione di questo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria di Imperia per il reato di porto ingiustificato di armi o di oggetti atti ad offendere.

