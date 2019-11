Poco dopo il bivio con Castelvittorio una frana ha interrotto la strada provinciale 65 tra Pigna e colle Langan. Grossi sassi, terra e piante hanno invaso la carreggiata impedendo il transito dopo 2 chilometri e mezzo da Pigna. Per l’intera giornata di ieri per raggiungere colle Melosa occorreva salire lungo la valle Argentina, da Molini di Triora, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

